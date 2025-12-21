ماكرون يعلن موافقته على بناء حاملة طائرات جديدة تحل مكان الحاملة شارل ديغول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن إيمانويل ماكرون رسميا، اليوم الأحد، موافقته على بناء حاملة طائرات فرنسية جديدة، صممت لتحل مكان الحاملة شارل ديغول، على أن تدخل الخدمة العام 2038.

وقال الرئيس الفرنسي "ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهدا على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، و(ستكون) قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر".

والإعلان الرسمي لبناء الحاملة كان مرتقبا رغم المتاعب المالية التي تواجهها الحكومة، وخصوصا على صعيد مشروع الموازنة.

وأضاف ماكرون خلال تمضيته إجازة عيد الميلاد مع القوات الفرنسية في أبوظبي "تنفيذا للقانونين الأخيرين للبرمجة العسكرية، وبعد دراسة شاملة ودقيقة، قررت أن تتزود فرنسا حاملة طائرات جديدة".

وأوضح أن "قرار تنفيذ هذا البرنامج الكبير اتخذ هذا الأسبوع".

وحاملة الطائرات الجديدة تعمل أيضا بالدفع النووي، لكنها أكبر بكثير من الحاملة الحالية. إذ تبلغ زنتها نحو 80 ألف طن، ويناهز طولها 310 أمتار، مقارنة ب 42 ألف طن و261 مترا لحاملة الطائرات شارل ديغول.

وعبر طاقم مؤلف من ألفي بحار، ستكون قادرة على حمل 30 طائرة مقاتلة.

وستحدد دراسة تُجرى خلال عملية الصيانة الرئيسية المقبلة للحاملة شارل ديغول العام 2029 ما إذا كان ممكنا تمديد عمرها لبضع سنوات بعد 2038، وذلك بناء على حالة مفاعلاتها النووية وهيكلها.

وجاء إعلان ماكرون خلال زيارة للإمارات العربية المتحدة، الحليف العسكري الذي ترغب باريس في تعزيز "شراكتها الاستراتيجية" معه، وتأمل خصوصا بمزيد من التعاون معه على صعيد مكافحة تهريب المخدرات.

المصدر: فرانس برس