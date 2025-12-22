الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة في الولايات المتحدة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر الذهب 4383 دولارا و76 سنتا للأونصة الاثنين، ليحطم بذلك المستوى القياسي الذي حققه في تشرين الأول/أكتوبر، مع توقع المستثمرين أن يواصل الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.

وأظهرت سلسلة من البيانات خلال الأسبوع المنصرم، تراجعات في سوق العمل في الولايات المتحدة وتباطؤ التضخم، ما يرجح أن يدفع المصرف المركزي الأميركي الى تليين إضافي لسياسته النقدية.

وغذّت سلسلة من العوامل في الأشهر الماضية، مثل الشلل الحكومي في الولايات المتحدة والحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب والمخاطر الجيوسياسية، إقبال المستثمرين على الذهب الذي يشكّل ملاذا آمنا في ظل تراجع الثقة بالدولار.

ووصل سعر المعدن الأصفر الى 4381 دولارا و52 سنتا للأونصة في تشرين الأول/أكتوبر، بزيادة نسبتها 67 في المئة مقارنة مع مطلع العام. لكنه تراجع سريعا بنسبة خمسة في المئة جراء جني الأرباح من قبل المستثمرين.

AFP