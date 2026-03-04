وزارة الكهرباء الاتحادية: انطفاء تام للمنظومة الكهربائية في جميع أنحاء العراق

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء الاتحادية، مساء اليوم الأربعاء، عن حدوث انطفاء تام للمنظومة الوطنية في معظم محافظات العراق، مع تركيز الانقطاع بشكل كامل في المناطق الوسطى والجنوبية.

وأرجعت الوزارة سبب هذا التوقف الكلي إلى خلل فني أصاب الشبكة نتيجة الأحمال الكبيرة، مما أدى إلى خروج الوحدات التوليدية عن الخدمة وانقطاع التيار عن المنازل والمؤسسات الحيوية.

وأكدت الوزارة أن فرقها الفنية والسلطات المعنية باشرت العمل فوراً لتحديد المسببات الدقيقة للعطل.

مشيرةً إلى استنفار جهودها لإعادة المنظومة إلى وضعها الطبيعي وإيصال التيار الكهربائي لجميع المناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن.