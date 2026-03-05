النفط يرتفع بنسبة 2% مع تراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المئة في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، على خلفية استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

فسعر خام غرب تكساس الوسيط الذي أغلق الأربعاء على 74,66 دولارا للبرميل، وصل قرابة الساعة 23,10 بتوقيت غرينتش إلى 76,05 دولارا للبرميل، أي بارتفاع بنسبة 1,86 في المئة.

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل كبير منذ بدء الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران السبت، وهو أمر يرجح بأن يؤدي إلى تحقيق أرباح أكبر لشركات الطاقة.

والثلاثاء، ارتفعت عقود النفط الآجلة من خام برنت لمدة وجيزة متجاوزة 85 دولارا للبرميل، بينما وصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023.

تعكس هذه الزيادات استجابة السوق للإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الممر المائي حيث تمرّ حوالى 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية. وأما الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي فتعود إلى تعليق شركة "قطر للطاقة" إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتراجعت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بنسبة 90 في المئة منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أفادت منصة كبلر لتحليل أسواق الطاقة الأربعاء.