مجلس محافظة البصرة يصوّت على مقترح إقليم البصرة ويطالب بإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- صوّت مجلس محافظة البصرة بالموافقة على مقترح إقليم البصرة، استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة، وذلك خلال جلسة رسمية للمجلس.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن المجلس، فقد جرى التأكيد على القرارات والمخاطبات السابقة المتعلقة بالمقترح، مع مطالبة رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع إقليم البصرة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استناداً إلى أحكام المادة (2/أولاً) من قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008.

كما تضمن القرار تفويض رئيس مجلس محافظة البصرة بتكليف القسم القانوني في المجلس بمتابعة رفع الدعاوى اللازمة، مع منحه صلاحية توكيل محامين من خارج المجلس لغرض إقامة الدعاوى ذات الصلة بهذا الشأن.

ووقع الكتاب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة عبد الرضا السعد، مرفقاً بطلب موقع من أعضاء المجلس وأوليات رسمية تؤكد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

ويأتي هذا القرار في إطار السجال السياسي والإداري المتواصل بشأن مستقبل الإدارة المحلية في محافظة البصرة وصلاحياتها الدستورية.