السوداني يجتمع بوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي في الحزب فاضل ميراني.



وخلال اللقاء بحث الجانبان مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية توحيد المواقف بين القوى الوطنية، والعمل برؤية موحدة تسهم في دعم استمرار مشاريع التنمية والبناء والإعمار، وبما يلبي تطلعات الشعب العراقي.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الإسراع بإنجاز الاستحقاقات الدستورية وفق التوقيتات المحددة، للمضي في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية خدمةً للمصلحة الوطنية العليا.

ومنذ مساء يوم الاثنين، 22 كانون الثاني 2025، يتواجد وفد تفاوضي رفيع المستوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد برئاسة فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب، بهدف إجراء حوارات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الوفد مع قادة بغداد ليومين آخرين، بهدف حماية مكاسب الكورد في جلسة البرلمان العراقي المنتخب، المقرر عقدها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

ويؤكّد الوفد على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يقوم على آلية تضمن جميع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتنفيذ الوعود والاتفاقات كما هي، ولا سيما ما يتعلق بإرسال المستحقات المالية، والاتفاقات المرتبطة بإيرادات النفط وغير النفط.

كما يناقش وفد الحزب حصة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة، واستحقاق الحزب بوصفه الفائز الأول في الانتخابات، مع مختلف الأطراف.

ويتألف وفد الحزب من:

فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

فؤاد حسين عضو المكتب السياسي

نوزاد هادي عضو المكتب السياسي

أوميد صباح عضو اللجنة المركزية للحزب

فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد



