مركز لالش: خطاب الرئيس بارزاني على جبل سنجار كان بمثابة عودة الأمل للإيزيديين

منذ 8 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- استذكر مركز لالش، اليوم الثلاثاء، الذكرى التاريخية ليوم 23-12-2014، حين ألقى الرئيس مسعود بارزاني خطاب النصر من على قمة جبل سنجار، وأعلن رسميًا أمام العالم تحرير الجبل من قبضة إرهابيي تنظيم داعش.

وأشار مركز لالش في بيانٍ له، إلى أنه في ذلك اليوم تمكنت قوات بيشمركة كوردستان من تسجيل ملحمة تاريخية فريدة، وكسر الحصار الذي فرضه تنظيم داعش الإرهابي لعدة أشهر على جبل سنجار.

وأكّد أن "ذلك الانتصار العظيم كان بمثابة وضع حد للمعاناة والآلام القاسية التي تعرض لها الإخوة والأخوات الإيزيديون، الذين كانوا محاصرين داخل الجبل في ظروف إنسانية بالغة السوء".

وجاء في جزء آخر من البيان أن الخطاب التاريخي للرئيس بارزاني في تلك اللحظة الحساسة لم يكن مجرد إعلان نصر عسكري، بل كان بمثابة مفتاح ذهبي أعاد الأمل إلى أعماق نفوس الإيزيديين.

وتابع البيان: في وقت كان فيه أهالي المنطقة يعيشون حالة من الاضطراب نتيجة جرائم داعش، وقد فقدوا الأمل في العودة إلى ديارهم، شكّل خطاب الرئيس بارزاني دافعًا للثقة بالنفس من أجل استعادة الأمل، ورسم أفق جديد لمستقبل سنجار وأهلها.