مراسل كوردستان 24: اجتماعات وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد ستستمر ليومين متتاليين

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يعقد وفد رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعًا مع رئيس تحالف الإعمار والتنمية وقادة القوى السنية؛ ويهدف الوفد إلى ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتأمين إرسال المستحقات المالية ضمن إطار الاتفاقات الخاصة بتشكيل الكابينة الحكومية العراقية المقبلة. ومن المقرر أن تستمر اجتماعاتهم لمدة يومين آخرين.

وأفاد شڤان جَباري، مراسل كوردستان24 في بغداد، بأن من المقرر أن يلتقي وفد التفاوض الرفيع للحزب الديمقراطي الكوردستاني عند الساعة السادسة مع محمد شياع السوداني، رئيس تحالف الإعمار والتنمية، كما سيلتقي الوفد أيضًا مع ثابت العباسي عن تحالف الحسم الوطني، وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة.

وقال إن اجتماعات وفد التفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني مع قادة بغداد ستستمر ليومين آخرين، بهدف حماية مكاسب الكورد في جلسة البرلمان العراقي المنتخب، المقرر عقدها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأشار كذلك إلى أن الهدف من اجتماعات وفد التفاوض للحزب مع القادة المذكورين هو بحث تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وتبادل وجهات النظر، كما شدد وفد الحزب على ضرورة أن تتسم الحكومة القادمة بالتوازن والشراكة والتوافق.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24، جدّد وفد الحزب تأكيده على أن تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يقوم على آلية تضمن جميع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وتنفيذ الوعود والاتفاقات كما هي، ولا سيما ما يتعلق بإرسال المستحقات المالية، والاتفاقات المرتبطة بإيرادات النفط وغير النفط.

ومنذ مساء يوم الاثنين، 22 كانون الثاني 2025، يتواجد وفد تفاوضي رفيع المستوى للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد برئاسة فاضل ميراني، مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب، بهدف إجراء حوارات مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويناقش وفد الحزب حصة الكورد في الحكومة العراقية المقبلة، واستحقاق الحزب بوصفه الفائز الأول في الانتخابات، مع مختلف الأطراف.

ويتألف وفد الحزب من:

فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

فؤاد حسين عضو المكتب السياسي

نوزاد هادي عضو المكتب السياسي

أوميد صباح عضو اللجنة المركزية للحزب

فارس عيسى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد