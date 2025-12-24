زيلينسكي: مسودة خطة السلام تجمّد جبهات القتال الحالية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان المسودة الأخيرة من الخطة لإنهاء الحرب مع روسيا تجمّد جبهات القتال عند خطوط التماس الحالية، لكنها تمهّد الطريق لانسحاب كييف من مناطق معيّنة وإقامة مناطق منزوعة السلاح.

وذكر زيلينسكي بأن موسكو تدرس الخطة المكوّنة من عشرين بندا والتي اتفق عليها مفاوضون أميركيون وأوكرانيون، مشيرا إلى أنه يتوقع ردّا روسيا عليها الأربعاء. ويُستبعد أن يتخلى الكرملين عن مطالبه المرتبطة بالأراضي، مع إقرار زيلينسكي بوجود نقاط في المقترح لا يوافق عليها.

لكن يبدو بأن كييف نجحت في تعديل الخطة مقارنة بالمقترح الأصلي المكوّن من 28 بندا الذي امتثل إلى العديد من المطالب الأساسية لروسيا.

وطالبت الخطة الأصلية أوكرانيا بالانسحاب من العشرين في المئة من إجمالي مساحة منطقة دونيتسك التي ما زالت تحت سيطرتها، وبالاعتراف بالأراضي التي تحتلها موسكو على أنها روسية.

وحُذف من الخطة الأخيرة أيضا شرط يلزم كييف بالتخلي قانونيا عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم أن الولايات المتحدة شددت مرارا على أنها لن تسمح بانضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري الغربي.

وقال زيلينسكي في إطار حديثه عن الخطة الأخيرة "في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، سيتم اعتماد خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق عمليا كخط التماس".

وأضاف "ستجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة الى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية".

وكشف زيلينسكي عن تفاصيل الخطة للصحافيين أثناء مؤتمر عقد في كييف الثلاثاء ونُشرت وقائعه صباح الأربعاء.

ويبدو بأن الخطة تمهّد لخيارات كانت أوكرانيا مترددة بشأنها وتتمثل بسحب قواتها وإقامة مناطق منزوعة السلاح، لكنها تؤخرها.

وقال زيلينسكي "نحن في وضع حيث يريد منا لروس الانسحاب من منطقة دونيتسك بينما يحاول الأميركيون إيجاد طريقة" للمضي قدما. وتابع "يبحثون عن منطقة منزوعة السلاح أو منطقة اقتصادية حرة، أي صيغة قادرة على إرضاء الطرفين".

واقترحت أوكرانيا أيضا بأن تكون إنيرهودار، وهي مدينة تحتلها روسيا وتشرف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، منطقة منزوعة السلاح.

وذكر زيلينسكي بأنه سيتعيّن على أي خطة تنص على سحب كييف لقواتها أن تطرح للاستفتاء في أوكرانيا.

وقال "منطقة اقتصادية حرة. إذا كنا سنناقش ذلك، فعلينا أولا طرح المسألة للاستفتاء".

تنص الخطة أيضا على إدارة أميركية-أوكرانية-روسية مشتركة لمحطة زابوريجيا التي تحتلها القوات الروسية. وأفاد زيلينسكي بأنه لا يرغب بأي إشراف روسي على المنشأة.

وذكر بأن أوكرانيا لن تجري انتخابات إلا بعد توقيع اتفاق.

AFP