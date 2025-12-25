"بذرة الحياة".. مشروع بيئي طموح لإعادة تشجير جبال دهوك عبر طيران المروحيات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في خطوة رائدة لتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أطلقت منظمة "زِيلا" الإنسانية بالتعاون مع الجهات الحكومية في محافظة دهوك، مشروع "بذرة الحياة" (Tovê Jiyanê)، الذي يعتمد تقنيات حديثة لزراعة الغابات في المناطق الجبلية الوعرة باستخدام المروحيات.

يهدف المشروع في مرحلته الحالية إلى إلقاء نحو مليون كبسولة طينية (كرات بذور) في ناحية "زاويتة" والمناطق المحيطة بها بمحافظة دهوك. وتتميز هذه الكبسولات باحتوائها على خليط من بذور الأشجار المحلية التي تلائم طبيعة المنطقة، مثل أشجار البلوط، والسماق، والزعرور، وغيرها.

وفي لقاء مع "كوردستان 24"، صرح نيوار بروارى، رئيس منظمة "زيلا" الإنسانية، قائلاً: "المشروع يعتمد على صناعة كرات طينية تحتوي كل واحدة منها على ما بين 10 إلى 15 بذرة. نستخدم المروحيات للوصول إلى القمم الجبلية والمساحات الشاسعة التي يصعب الوصول إليها سيراً على الأقدام، وطموحنا هو الوصول إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة لزيادة المساحات الخضراء في كوردستان".

من جانبه، أوضح بدرخان ويسي، مدير قسم الطيران في شرطة المرور، الجانب التقني للعملية بقوله: "تم تجهيز المروحيات بآلية خاصة تسمح بإلقاء هذه الكرات بارتفاعات وسرعات محددة لضمان انتشارها بشكل صحيح وعدم تضررها عند الارتطام بالأرض. الخطة مستمرة لمدة أسبوعين لتغطية كافة المناطق المستهدفة".

أكد دلشاد عبد الرحمن، مدير دائرة البيئة في دهوك، على أهمية استخدام التكنولوجيا في حماية البيئة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل قفزة نوعية في طرق التشجير التقليدية، ويسهم بشكل فعال في إعادة التوازن البيئي للمنطقة التي تعرضت لضغوط بيئية مختلفة.

يُذكر أن هذا المشروع لم يكن ليرى النور لولا الجهود التطوعية؛ حيث شارك أكثر من 500 شاب متطوع من أبناء محافظة دهوك في تجهيز وصناعة المليون كبسولة طينية، في ملحمة بيئية تهدف إلى توريث أجيال المستقبل طبيعة خلابة ومستدامة.

يُعد مشروع "بذرة الحياة" نموذجاً للتعاون بين المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية، حيث تكاتفت الجهود لتحويل سماء دهوك إلى وسيلة لبث الحياة في جبالها، في انتظار أن تتحول هذه البذور إلى غابات كثيفة تعيد للمنطقة رونقها الأخضر.



تقرير: بيوار حلمي - كوردستان 24 - دهوك