خزانات المياه التي تغذي طهران شبه جافة رغم الأمطار

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال أحد خزانات المياه الرئيسية التي تغذّي العاصمة الإيرانية طهران شبه فارغ، رغم هطول أمطار متقطعة، في أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد منذ عقود، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وشهدت طهران منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر هطول أمطار متفرقة بعد أشهر من الجفاف، ما سمح بامتلاء جزئي لبعض خزانات المياه في المدينة، لكن المستويات العامة لا تزال عند حدود حرجة.

وأشارت وكالة "تسنيم" المحلية إلى أنه "من أصل سعة تخزين إجمالية تبلغ 205 ملايين متر مكعب من المياه في خزانات سدّ أمير كبير، لا يوجد سوى ستة ملايين متر مكعب من المياه خلف السد".

وأضافت أن ذلك "يعني أن أكثر من 97% من سعة هذا الخزان فارغة".

وإيران بلد يعاني أصلا من شحّ المياه، وقد واجه هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ عقود. وفي طهران، كان مستوى الهطولات "غير مسبوق منذ قرن تقريبا"، بحسب ما أفاد مسؤول محلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونقلت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران تقرير "تسنيم"، مؤكدة أنه "لم يعد من الممكن سحب كميات إضافية من المياه من الاحتياطات الحالية" لسدّ أمير كبير.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد وصف الثلاثاء الوضع المائي في البلاد بـ"الحرج"، مشددا على أن "جميع المحافظات الإحدى والثلاثين تعاني من مشاكل في إمدادات المياه".

وقال، بحسب التلفزيون الرسمي، إن "إدارة المياه في البلاد مسألة حيوية وملحّة، وإذا لم ننجح في السيطرة عليها فقد تؤدي إلى مشاكل يصعب حلّها".

من جهتها، وصفت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" وضع السدود الخمسة التي تغذّي العاصمة بأنه "غير مُرض".

وأوضحت أن "سدّ أمير كبير يسجل عجزا بنسبة 88%، وسدّ لار 51%، وسدّ طالقان 48%، وسدّا ماملو ولتيان 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وفي إطار ترشيد استهلاك المياه، كانت الحكومة قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر فرض انقطاعات دورية للمياه خلال ساعات الليل.

المصدر: فرانس برس