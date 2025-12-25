عطل فني يعطل رحلة "الخطوط الجوية العراقية" في مطار طهران لساعات طويلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أبدى عشرات المسافرين العراقيين استياءهم الشديد جراء تأخر رحلتهم المقررة على متن الخطوط الجوية العراقية من مطار الإمام الخميني في طهران بجمهورية ايران الاسلامية، والتي كانت من المفترض أن تقلع في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وذكر مسافرون عالقون في المطار، أن طاقم الطائرة أبلغهم بوجود كسر في الزجاج الأمامي للطائرة، مما حال دون إقلاعها في الموعد المحدد. وأشار المواطنون إلى أنهم لا يزالون بانتظار وصول فريق فني متخصص من العاصمة بغداد لإجراء الصيانة اللازمة، وسط غياب الحلول البديلة أو تقديم توضيحات رسمية حول مدة الانتظار الإضافية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء معاناتهم وتوفير وسيلة نقل بديلة.