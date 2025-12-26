وفاة معتمر من أربيل بحادث سير قرب حدود كربلاء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان بأن عائلة من أهالي مدينة أربيل، كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، تعرضت لحادث سير قرب حدود كربلاء، ما أدى إلى وفاة أحد أفرادها.

وقال كاروان ستوني، المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، في تصريح لـ كوردستان24 اليوم الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر 2025، إن حادثاً مرورياً خطيراً وقع على طريق كربلاء قرب ناحية "النخيب"، بين سيارة خاصة وشاحنة.

وبحسب معلومات المتحدث، كانت السيارة الخاصة تقل سبعة أشخاص انطلقوا من أربيل باتجاه السعودية، وفي نتيجة الحادث توفيت إحدى ركاب السيارة الخاصة وتدعى (خولة خليل عثمان) من مواليد عام 1988، فيما أصيب ستة آخرون بجروح.

وأوضح ستوني أن ركاب السيارة الخاصة جميعهم من عائلة واحدة، وهم بالأصل من أهالي ناحية آلتون كوبري "بردي"، إلا أنهم يقيمون في مدينة أربيل منذ نحو 20 عاماً. وأشار إلى أن جثمان السيدة المتوفاة موجود حالياً في مستشفى "الحسين" بمدينة كربلاء.

وبحسب مصادر طبية، فإن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة ولا يوجد خطر على حياتهم، وهم يتلقون العلاج في مستشفى الحسين بكربلاء.

وأضاف المتحدث أن سائق الشاحنة تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

كما أكد أن المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان تدخلت فوراً وتتابع الموضوع بشكل مستمر من أجل تقديم كل ما يلزم لهذه العائلة.

وختم المتحدث بالقول إن الاستعدادات قد بدأت لإعادة جثمان السيدة المتوفاة إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لذلك.