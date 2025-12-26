إلغاء أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة بسبب عاصفة ثلجية

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ألغيت أكثر من ألف رحلة طيران في الولايات المتحدة في عزّ عطلة عيد الميلاد الجمعة، في ظلّ تحذيرات من عاصفة عاتية وتساقطات ثلجية كثيفة في أجزاء من الوسط الغربي للولايات المتحدة وشمال شرقها.

ومن المتوقّع أن تتساقط ثلوج كثيفة ليلا في نيويورك، كبرى المدن الأميركية، مع تدنّي الحرارة وبرد قارس في نهاية الأسبوع.

وألغيت 1191 رحلة على الأقلّ، مع تأخير 3974 أخرى، وفق بيانات موقع "فلايتاوير" (FlightAware) لغاية الساعة 18,00 بتوقيت غرينيتش من مساء الجمعة.

وتوقّعت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تساقطات ثلجية في منطقة البحيرات الكبرى خلال النهار، مع توجّه العاصفة إلى الشمال الشرقي، داعية المسافرين إلى توخّي الحذر على الطرقات.

وأعلن رئيس البلدية في نيويورك إريك آدمز عن حالة إنذار بسبب العاصفة الثلجية وإيفاد طواقم لإزالة الثلوج عن الطرقات.

وأُعلن عن إلغاء رحلات كثيرة أو تأخيرها خصوصا في مطارات نيويورك وشيكاغو، بحسب "فلايتاوير" الذي أفاد عن إلغاء 785 رحلة في نيويورك.