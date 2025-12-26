بارزاني الخيرية: أكثر من 41 مليار دينار كلفة مشاريعنا لعام 2025

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، أن النازحين في إقليم كوردستان واجهوا أوضاعاً إنسانية صعبة خلال أواخر العام الجاري، نتيجة تراجع المساعدات الدولية وتقاعس الجهات الحكومية المعنية عن أداء مسؤولياتها.

وقال أحمد، خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد اليوم الجمعة 26 كانون الأول 2025، إن النازحين عانوا ظروفاً قاسية داخل 27 مخيماً في إقليم كوردستان.

مشيراً إلى أن الانخفاض الكبير في الدعم الدولي، إلى جانب تقصير الحكومة العراقية ووزارة الهجرة والمهجرين، فاقم من معاناتهم.

وأوضح أن التغيّرات السياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بالإدارة الأميركية، أدّت إلى توقّف أكثر من 19 مشروعاً حيوياً داخل المخيمات، ما انعكس بشكل مباشر على حياة النازحين وعلى قدرة المؤسسة في إدارة المخيمات وتقديم خدماتها.

وبيّن التقرير السنوي لمؤسسة بارزاني الخيرية تنفيذ 161 مشروعاً في 10 قطاعات مختلفة، شملت توزيع 106,313 سلة غذائية و50,292 وجبة جاهزة خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى إعادة تأهيل 32 مدرسة وتجهيزها، وفرش 95 مسجداً، وتقديم خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة المتضررين من تعاطي المواد المخدّرة.

وقدّر أحمد إجمالي كلفة مشاريع المؤسسة خلال العام الحالي بأكثر من 41 مليار دينار عراقي.

مؤكداً استمرار المؤسسة في أداء واجبها الإنساني تجاه شعب كوردستان، ومشدداً على أن خطط العام المقبل ستركّز على قطاعات التربية، الإعمار والبناء.

وفي ختام حديثه، أعرب رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية عن شكره للمتبرعين والشركاء الذين أسهموا في دعم وتنفيذ المشاريع الإنسانية داخل المخيمات.