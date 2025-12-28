سافايا يزور بغداد وأربيل مطلع العام المقبل بأجندة أميركية محددة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر رفيعة في البيت الأبيض عن تفاصيل ومضامين الاجتماع المغلق الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومارك سافايا، مشيرةً إلى أن المحور الرئيسي للاجتماع تمحور حول مناقشة الملفات الأمنية الحساسة ورسم مستقبل العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين واشنطن وبغداد.

واليوم الأحد، 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، أفادت مصادر عليا داخل البيت الأبيض بكشف كواليس الاجتماع المغلق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص إلى العراق مارك سافايا، موضحةً أن "الملفات الحساسة ومستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق" كانت أبرز محاور اللقاء.

وأضافت المصادر أن من المقرر، في مطلع العام المقبل، أن يجري مارك سافايا، المبعوث الخاص لترامب إلى العراق، أول زيارة رسمية له إلى بغداد وأربيل.

وبحسب المعلومات، فإن هدف الزيارة لا يقتصر على إطلاق سلسلة من الحوارات التقليدية، بل يهدف إلى عرض خارطة طريق واضحة على مسؤولي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، تتضمن أولويات الإدارة الأميركية الجديدة.