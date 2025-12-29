واشنطن تتعهّد تقديم ملياري دولار للمساعدات الإنسانية الأممية في 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ستتعهد واشنطن الاثنين تقديم ملياري دولار للمساعدات الإنسانية الأممية في العام 2026، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية وكالة فرانس برس، وهو مبلغ أدنى بكثير من مساهمات الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وفق بيانات الأمم المتحدة، ما زالت الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في العالم، لكن هذه المساهمة المالية انخفضت بشكل كبير في العام 2025 إلى 2,7 مليار دولار، بعدما ناهزت 11 مليار دولار في العامين 2023 و2024، وتخطّت 14 مليارا في العام 2022.

ومن المتوقّع إعلان التعهّد الاثنين في جنيف.

في كانون الأول/ديسمبر أطلق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر نداء المنظمة لجمع مساعدات إنسانية للعام 2026، وطلب 23 مليار دولار لإنقاذ 87 مليون شخص على الأقل هم الأكثر عرضة للخطر، في مناطق على غرار غزة والسودان وهايتي وبورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا.

في ظل خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الخارجية بشكل حاد، خفضت الأمم المتحدة طموحاتها.

وقال فليتشر حينها إن النداء الذي تم حصره بـ"الأولويات القصوى" ويمر كذلك عبر إصلاحات لتحسين كفاءة نظام المساعدات الإنسانية، "مبني على خيارات أليمة تتعلق بالحياة والموت"، آملا أن تقنع هذه "القرارات الصعبة" واشنطن بـ"تجديد التزامها" بتقديم المساعدات.

وتشدّد الأمم المتحدة على أن انخفاض المبلغ الذي يدعو النداء إلى جمعه لا يعني انحسار الاحتياجات، بل العكس.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 240 مليون شخص يعيشون في مناطق نزاع ويعانون من أوبئة أو من كوارث طبيعية وتبعات التغير المناخي، هم بحاجة لمساعدات طارئة.

وكانت الأمم المتحدة دعت لجمع أكثر من 45 مليار دولار للعام 2025، غير أنها لم تحصل سوى على ما يزيد بقليل عن 12 مليار دولار، ما يمثل "أدنى مستوى خلال عقد". وسمح هذا المبلغ بمساعدة 98 مليون شخص، أي أقل بـ25 مليون شخص من العام السابق.

المصدر: فرانس برس