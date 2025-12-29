البرلمان العراقي ينتخب النائب عدنان فيحان نائباً أول لرئيس المجلس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انتخب مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الاثنين، النائب عدنان فيحان نائباً أول لرئيس المجلس، عقب انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.

وحصل فيحان حصل على 177 صوتاً، مقابل 107 أصوات لمنافسه النائب محسن المندلاوي، فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة 22 ورقة، ليحسم بذلك منصب النائب الأول لرئيس المجلس.

وكان النائبان عدنان فيحان ومحسن المندلاوي قد تقدما بترشيحهما للمنصب، عقب فتح باب الترشح خلال الجلسة.

كما انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً له في دورته النيابية السادسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان، أن عملية الانتخاب أسفرت عن فوز الحلبوسي بعد حصوله على 208 أصوات، مقابل 66 صوتاً للنائب سالم العيساوي، و9 أصوات للنائب عامر عبد الجبار، فيما بلغ عدد الأوراق الباطلة 26 ورقة.