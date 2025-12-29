دوبرداني يكشف تحركات محمد الحلبوسي ضد مرشح الديمقراطي الكوردستاني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر شيروان دوبرداني، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، من وجود لوبي سياسي غير نزيه يهدف إلى عرقلة ترشيح مرشح الحزب لمنصب نائب رئيس البرلمان، مشيراً إلى أن محاولات استبعاد الحزب عن حقوقه الدستورية قد بدأت بالفعل.

وبحسب ما قاله النائب، فقد بدأ محمد الحلبوسي، رئيس حزب تقدم، بتحركات واسعة داخل البرلمان لتوزيع الأصوات على أطراف مختلفة بهدف منع التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس البرلمان.

وأكد دوبرداني أن الحزب، كأكبر حزب على مستوى العراق، يتبنى موقفاً واضحاً وأساسياً تجاه جميع الأطراف، سواء الشيعية أو السنية، لكنه أشار إلى أن هناك شكلاً من أشكال النفاق السياسي يُمارس ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأشار النائب إلى أن هذا الموقف يلقى صدى بين بعض الأطراف الكوردستانية، خصوصاً الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يبدو أنهم غير مستعدين للتصويت لمرشح الحزب.

ووصف دوبرداني هذا التصرف بأنه تكرار لسلوك غير نزيه وقع ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محطات سابقة.

تأتي تصريحات شيروان دوبرداني في وقت يجتمع فيه اليوم 29/12/2025 مجلس النواب العراقي لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ويعد منصب نائب رئيس البرلمان أحد أبرز نقاط الخلاف في النقاشات، خاصة أن الحزب الديمقراطي يمتلك أكبر عدد من المقاعد الكوردية في بغداد، ويحق له هذا المنصب وفق الأعراف المتبعة.