تركيا وأرمينيا تخففان إجراءات التأشيرات اعتباراً من 2026

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت تركيا وأرمينيا، اليوم الاثنين، تخفيفاً متبادلاً لإجراءات منح التأشيرات اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، في خطوة تندرج في إطار مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفادت وزارتا الخارجية في أنقرة ويريفان.

ولم تُقم الدولتان يوماً علاقات دبلوماسية رسمية، غير أنهما تسعيان في السنوات الأخيرة إلى تحسين العلاقات بينهما.

وقالت وزارتا الخارجية في بيانين متطابقين ومنفصلين إن التخفيف المتبادل لإجراءات التأشيرات "يؤكد التزام الطرفين مواصلة عملية التطبيع بين البلدين، بهدف التوصل إلى تطبيع كامل من دون أي شروط مسبقة".

وأوضح البيانان أن حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة من البلدين "سيتمكنون من الحصول على تأشيرة إلكترونية مجانية اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2026".

من جهته، أعرب المبعوث الخاص لتركيا للحوار مع أرمينيا سردار كيليتش في منشور على منصة إكس، عن أمله بأن تكون هذه الخطوة "مفيدة" لمسار تطبيع العلاقات.

وكانت تركيا أغلقت حدودها مع أرمينيا عام 1993 على خلفية حرب قره باغ الأولى بين أرمينيا وأذربيجان، ما أدى إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ويريفان منذ ذلك الحين.

وفي العام 2021، عيّن البلدان مبعوثين خاصين في إطار عملية التطبيع، قبل أن يستأنفا الرحلات الجوية التجارية بعد توقف دام عامين.

وفي حزيران/يونيو الماضي، زار رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تركيا، في خطوة وصفتها يريفان بأنها "تاريخية".