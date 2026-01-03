رئيس إقليم كوردستان يهنئ الكاكائيين بمناسبة حلول عيد "ليالي ياران الثلاث" (قولتاس)

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الكاكائيين (اليارسانيين) في إقليم كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد "ليالي ياران الثلاث" (قولتاس).

وأدناه نص بيان التهنئة:

بمناسبة حلول عيد "ليالي ياران الثلاث" (قولتاس)، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات القلبية إلى جميع الأخوات والإخوة الكاكائيين (اليارسانيين) في إقليم كوردستان والعراق والعالم. آمل أن يقضوا عيداً آمناً مليئاً بالأفراح والمسرات.

إن مواطنينا الكاكائيين، مكون أصيل وعريق لهذا الوطن، وكانوا دائماً مثالاً جميلاً للتسامح والمسالمة والوطنية. لقد حافظوا عبر التاريخ، ورغم التحديات والمصاعب، على هويتهم ودينهم وثقافتهم، وقدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن كوردستان.

في هذه المناسبة، نطمئن مواطنينا الكاكائيين كافة بأن إقليم كوردستان سيظل كما هو دائماً، الملاذ الآمن للتعايش والخيمة التي تجمع كل المكونات. سنستمر في دعم حقوقهم وحماية خصوصيتهم الدينية والاجتماعية.

عيد قولتاس مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

3 كانون الثاني 2026