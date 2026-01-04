ارتفاع أسعار صرف الدولار والذهب يواصل صعوده

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها في بورصتي العملة في كل من الكفاح والحارثية في بغداد عند أرقام مسجلة توقفت عند 145850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأحد 145200 دينار لكل 100 دولار.

كما وشهدت الأسواق ارتفاع أسعار البيع تزامنا مع ورود الاخبار التي أنعشت حظوظ العملة الأهم في السوق المحلية في بغداد، إذ ارتفعت، لتبلغ قيمة سعر البيع 146500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجلت سعر الشراء بواقع 145500 دينارا مقابل كل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 144400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144300 دينار مقابل 100 دولار.

وفي مقابل ذلك تشهد أسواق الذهب إرتفاعها الجنوني وفقًا لتقرير صادر عن FX Empire، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 65% في عام 2025، مع توقعات تشير إلى إمكانية صعودها إلى 6,000 دولار للأونصة في عام 2026.