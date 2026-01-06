اجتماع مرتقب رفيع المستوى بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني لحسم ملفات شائكة

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24): أفادت الأنباء الواردة لـ"كوردستان24"، اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026، عن عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اجتماع رفيع المستوى خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث جملة من الملفات السياسية الساخنة على المستويين الإقليمي والاتحادي.

وبحسب المعلومات التي أوردها مراسل "كوردستان 24"، هوشمند صادق، فإن الأجندة الرئيسية للاجتماع ستتركز على ثلاثة محاور أساسية:

منصب رئاسة الجمهورية: السعي للتوصل إلى اتفاق نهائي وتوافق حول مرشح الكرد لمنصب رئيس جمهورية العراق.

حكومة اقليم كوردستان: التباحث حول الخطوات العملية والمراحل المقبلة لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

العلاقة مع بغداد: تقييم المشهد السياسي في العاصمة الاتحادية، وتنسيق المواقف المشتركة بين الحزبين في إطار العلاقة مع الحكومة الفيدرالية.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من عدم تحديد موعد دقيق ونهائي للاجتماع حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية انعقاده في نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التحرك في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية في إقليم كوردستان والعراق نتائج هذا التقارب، لما له من تأثير مباشر على استقرار العملية السياسية والإسراع في تشكيل المؤسسات الدستورية.