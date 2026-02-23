منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بدأ انسحاب الرتل الثاني للقوات الأمريكية من قاعدة "قسرك" بريف الحسكة. ووفقاً لمعلومات مراسل "كوردستان 24" في غرب كوردستان، فإن عملية انسحاب القوات الأمريكية من هذه القاعدة ستستغرق عدة أيام حتى تكتمل.

ودخل الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيز التنفيذ؛ وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى الحكومة السورية بالتعاون مع قوى محلية إدارة أجزاء من المنطقة، مقابل إعادة تموضع وانتشار قوات (قسد) في مناطق أخرى.

وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، تحركت عشرات الآليات العسكرية الأمريكية المنطلقة من قاعدة (قسرك) عبر مدينة القامشلي متوجهة نحو الحدود العراقية.

ويضم الرتل العسكري عدداً كبيراً من المدرعات والشاحنات المحملة بالمعدات اللوجستية والعسكرية، فيما رافقت مروحيات من طراز (أباتشي) الرتل في سماء المنطقة لتوفير الحماية والمراقبة الجوية اللازمة حتى وصوله إلى الحدود العراقية.