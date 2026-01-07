استمرار العمل على مَد نفق نفق ماوران - ميراوە بمقدار 250 متر إضافي

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كردستان أن العمل في نفق ماوران - ميراوە مستمر، وقد تم إنجاز حوالي 40% من الأعمال، ومن أجل تسهيل وسلامة المرور، سيتم تمديد النفق بمقدار 205 متر إضافية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، د. أگرين عبدالله، لموقع كوردستان24 ، اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026، أن العمل في طريق كورى – شقلاوة – قنديل مستمر، وقد تم إنجاز حوالي 40% من الأعمال النهائية.

وفيما يتعلق بالعمل في نفق ماوران - ميراوە ضمن حدود شقلاوة، قال: "بسبب تساقط الثلوج وظروف الطقس، أصبح العمل في ذلك النفق بطيئاً وضعيفاً إلى حد ما، لكن خلال الشهر أو الشهرين لقادمين، ستستأنف الأعمال بشكل مكثف."

وأشار إلى أن تمديد النفق ليصل إلى حوالي 250 متر، قد يتسبب بتأخر إكمال النفق لفترة معينة.

كما أكد أگرين عبدالله أنه وفقاً للخطة الجديدة لوزارة الإعمار والإسكان، تم إجراء تغييرات في تصميم نفق ماوران - ميراوە، ومن بين التغييرات تركيب نظام تهوية وإضاءة جديد، وذلك حتى لا يتعرض السائقون والمارة أثناء المرور بالنفق لمشكلة نقص الأكسجين أو ضعف الرؤية.

وبهدف التوسعة، ومن أجل عدم حدوث عرقلة في حركة المرور داخل النفق، تقرر أن يكون طول النفق حوالي 250 مترًا، ويجب أن يكون هذا التوسيع على شكل "صندوقي" مما يسهل حركة مرور المواطنين حتى لا يواجهوا صعوبات في التنقل، وذلك مهم لمرور السائقين بأمان داخل النفق.

قبل نهاية عام 2025، انتهت أعمال الحفر في الموقع الأول لطريق كوري - شقلاوة - قنديل، الذي يُعد جزءًا مهمًا من طريق هاميلتون وطريقًا تجاريًا وسياحيًا ضمن حدود محافظة أربيل. وتم تنفيذ هذا المشروع بميزانية قدرها 90 مليار دينار، ويتضمن إنشاء طريق بطول 10 كيلومترات، يشمل إلى جانب إكمال نفق ماوران - ميراوە، جسرين متقابلين على شكل أوڤر باس وأندر باس.

وفي المستقبل، سيربط هذا الطريق أربيل بجميع المناطق السياحية في محيط سوران وبالكايتي، كما سيكون له تأثير مباشر على القطاع السياحي وتسهيل حركة المواطنين في تلك المناطق. كذلك يُعد أحد الأعمال الاستراتيجية والمهمة في المشروع، حيث يتمثل في (تدعيم المنحدر الجانبي) للجانب الأيمن من الطريق الرئيسي، ويشمل قطع وإزالة حوالي 450 ألف متر مكعب بهدف منع المخاطر الناتجة عن السيول وانهيارات الجبال في المناطق الجبلية على الطريق.