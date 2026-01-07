اجتماع "حاسم" بين الديمقراطي والاتحاد الوطني لبحث رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة كوردستان

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف مصدر مطلع في الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني الكردستاني، عن تفاصيل وأجندة الاجتماع المرتقب عقده يوم غدٍ الخميس بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني).

وأفاد المصدر في تصريح لمراسل "كردستان 24" (هوشمند صادق)، بأنه من المقرر أن يجتمع الوفدان التفاوضيان للحزبين يوم غدٍ الخميس، الموافق 8 كانون الثاني 2026، لمناقشة جملة من القضايا الاستراتيجية.

وبحسب المعلومات الواردة، فإن جدول أعمال الاجتماع سيكون موسعاً ويتضمن ثلاثة ملفات حساسة ومترابطة، وهي:

منصب رئيس جمهورية العراق: حسم مرشح المكون الكردي لهذا المنصب في بغداد.

تشكيل الحكومة: بحث آليات وشكل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كردستان.

البرلمان: تفعيل دور برلمان كردستان لممارسة مهامه التشريعية والرقابية.

وأوضح المصدر أن كلا الجانبين يسعيان من خلال هذا اللقاء إلى الوصول لرؤية مشتركة لحسم ملف رئاسة الجمهورية، بالتوازي مع وضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم وتفعيل العمل البرلماني.

يُعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه بشكل رسمي بين الوفدين التفاوضيين للحزبين منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.