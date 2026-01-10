ترامب يعلّق على أحداث حلب ويطالب بإنهاء المواجهات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 10 كانون الثاني/يناير 2026، إلى وقف القتال الدائر في مدينة حلب، مؤكداً رغبة الولايات المتحدة في رؤية السلام، وذلك خلال ردّه على أسئلة الصحفيين في اجتماع عُقد داخل البيت الأبيض.

وقال ترامب إن واشنطن تحتفظ بعلاقات جيدة مع كلٍّ من الكورد والحكومة السورية، رغم ما وصفه بكون الطرفين "أعداء طبيعيين" على مدى سنوات، مشدداً على أن بلاده تتعامل بإيجابية مع الجانبين.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة ترغب في رؤية سوريا مستقرة وناجحة، معتبراً أن البلاد حققت تقدماً في الفترة الماضية، إلا أن اندلاع القتال الأخير يشكّل تطوراً مقلقاً.

مضيفاً أن بلاده تأمل بوقف هذه المواجهات في أقرب وقت.

يأتي تصريح ترامب في ظل استمرار الاشتباكات منذ أربعة أيام بين قوات الأمن الداخلي في مدينة حلب والجيش العربي السوري، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وسط تصاعد التوترات الميدانية في المنطقة.