جنوح حوت زعنفي إلى شاطئ في جزيرة ري الفرنسية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- جنحت أنثى حوت يبلغ طولها عشرة أمتار على شاطئ في جزيرة ري حيث نفقت لاحقا، وفق ما أعلنت السلطات الفرنسية السبت.

وجنحت أنثى الحوت مساء الجمعة وبقيت جثتها موجودة السبت على شواطئ ريفدو-بلاج، في الطرف الشرقي من جزيرة ري.

وأنثى الحوت هذه من فصيلة الحيتان الزعنفية، ثاني أكبر أنواع الحيتان في العالم بعد الحيتان الزرقاء، وفق جان-روك ميسلان، المنسق المحلي للشبكة الوطنية لإنقاذ الحيتان.

واعتبر المسؤول أن هذا "حدث استثنائي" وهو ثالث حالة جنوح لحوت مماثل على جزيرة ري بعد حالة أولى عام 1920 وحالة أخرى عام 2017.

وسُحبت جيفة الحوت التي تزن حوالى 12 طنا بشاحنة رافعة ثم نُقلت على مقطورة نصفية في المساء، وفق ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.

وأشارت الإدارة المحلية لشارانت-ماريتيم إلى أنه سيتم تشريح الحيوان لتحديد أسباب جنوحه.

AFP