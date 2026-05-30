القيادة المركزية الأميركية: منذ بداية الحصار البحري اعترضنا خمس سفن

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم السبت 30 أيار/مايو 2026، عن حصيلة عملياتها العسكرية المرتبطة بإنفاذ الحصار البحري على إيران، مؤكدة استخدامها القوة المسلحة لمنع السفن التجارية من الوصول إلى الموانئ الإيرانية.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان إحصائي أن قواتها تمكنت منذ بدء الحصار من اعتراض وتعطيل حركة 5 سفن تجارية، بالإضافة إلى إجبار 116 سفينة أخرى على تغيير مساراتها الملاحية، لضمان الامتثال التام لقرار الحظر البحري المفروض على طهران.

ويرى مراقبون في هذه الإجراءات الصارمة رسالة تحذيرية حاسمة ومباشرة لشركات الشحن والملاحة الدولية، تفيد بأن أي محاولة لخرق طوق الحظر ستواجه برادع عسكري فوري من القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وتأتي مكاشفة "سينتكوم" غداة إعلان مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، قضى برفع الحصار البحري عن إيران، وتأكيده بأن السفن التي كانت عالقة ومحتجزة في مضيق هرمز بات بإمكانها مغادرة المنطقة والعودة إلى ديارها؛ مما يبرز فجوة زمنية أو إجرائية بين التدابير الميدانية المتخذة وقرار إلغائها اللاحق.