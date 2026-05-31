أكثر من 100 ألف سائح زاروا حلبجة خلال عطلة عيد الأضحى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة لسياحة حلبجة عن اختتام خطتها التنظيمية والأمنية الخاصة بأيام عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أنها استقبلت أعداداً غفيرة من السياح والزوار عبر طواقمها الميدانية، مع نجاحها التام في توفير أجواء آمنة ومستقرة للجميع.

وكشفت المديرية العامة لسياحة حلبجة في بيان رسمي عن إحصائيات توافد السياح والزوار إلى المحافظة، معلنةً استقبال أكثر من 100 ألف سائح وزائر قصدوا المواقع والمنتجعات السياحية في محافظة حلبجة خلال أيام العيد.

وأوضحت المديرية أن الفرق واللجان السياحية واصلت تواجدها الميداني المكثف لتقديم الإرشادات وتوزيع الكتيبات السياحية، ومراقبة الأسعار، والحفاظ على النظافة العامة وحماية التوازن البيئي في المواقع السياحية.

وجاء في البيان أنه بالإضافة إلى استقبال هذا العدد الكبير من السياح، جرى توجيه تنبيهات وإرشادات لأكثر من 82 موقعاً ومرفقاً سياحياً لضمان التزامهم بالتعليمات والشروط السياحية المعمول بها، لافتاً إلى عدم تسجيل أي حوادث تعكر صفو أيام العيد.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، إبراهيم عبد المجيد، لـ "كوردستان 24" بأن القطاع السياحي شهد طفرة ونمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث تم تنفيذ 80 مشروعاً استراتيجياً برأسمال يتجاوز 7 مليارات و500 مليون دولار، وضعت جميعها في خدمة المواطنين والسياح والوافدين.

وأضاف عبد المجيد: "التوافد المستمر والمتصاعد للسياح ألقى بظلاله الإيجابية على القطاع السياحي، وبات عاملاً رئيساً في انتعاش الأسواق المحلية وخلق حركة تجارية متميزة في إقليم كوردستان".

ويأتي هذا في وقت كانت فيه إحصائيات سياحة حلبجة لعيد الأضحى من العام الماضي 2025 قد سجلت توافد 102 ألف و862 سائحاً وزائراً، فيما بلغت نسبة المبيت السياحي 44 ألفاً و33 سائحاً، بينما وجهت الفرق الميدانية للمديرية حينها 86 تنبيهاً وإنذاراً لمرافق سياحية مختلفة مع فرض عقوبات مادية على بعضها لعدم التزامها بالقوانين المحددة.