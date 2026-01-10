"دواوين حلبجة" تُبعث من جديد.. مطعم يمزج نكهة "الدولمة" بعبق التاريخ الكوردستاني

منذ ساعة

ليس مجرد مكان لتناول الطعام، بل هو آلة زمن تنقل زوارها إلى حياة الأجداد قبل مئات السنين. بمجرد عبور العتبة، يستنشق الزائر عبق الماضي في تفاصيل معمارية مستوحاة من "الدواوين" التاريخية التي اشتهرت بها مدينة حلبجة، حيث يجتمع الفن المعماري القديم بالأصالة الكوردية.

تؤكد مريم ناجي، المشرفة على المكان، أن الرؤية خلف هذا المشروع تتجاوز مفهوم المطاعم التقليدية، قائلة: "هدفنا الأساسي كان تهيئة أجواء ثقافية خالصة لضيوفنا، لذا اخترنا أن يكون كل ركن في التصميم، وحتى أسلوب الاستقبال، بنمط تراثي كوردستاني أصيل يعيد الروح لهويتنا الوطنية".

تحول المكان إلى وجهة سياحية تستقطب الزوار من مختلف مدن الإقليم وخارجه. "تابان محمود"، التي جاءت مع زوجها خصيصاً لزيارة المكان، تروي تجربتها قائلة: "عرفنا المكان عبر منصة فيسبوك وقررنا المجيء؛ الأجواء هنا ساحرة وتفوح منها رائحة التراث، وما زاد التجربة روعة هو مذاق الأطباق التقليدية، وخاصة (الدولمة) الكوردية التي تُقدم بنفس الطريقة القديمة".

ولا تكتمل ملامح الهوية في هذا المطعم دون نغمات الموسيقى؛ حيث تتردد في أرجائه أصوات الآلات الكوردية وعزف الألحان الفلكلورية، مما يمنح الجلسات طابعاً من البهجة يربط الأجيال الشابة بجذورها الفنية.

إن الاستثمار في مثل هذه المعالم يخدم استراتيجية مزدوجة؛ فهي من جهة تحمي اللغة والثقافة والأصالة الكوردية من الاندثار، ومن جهة أخرى تنعش القطاع السياحي عبر تقديم منتج يجمع بين لذة المذاق واستكشاف العمق التاريخي للمنطقة.