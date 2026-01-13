سيبان شيرواني: ادعاءات تصدير نفط كوردستان إلى إسرائيل تضليل خطير ونطالب بإجراءات قانونية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ردًّا على تصريحات أدلى بها عدنان الكناني بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان إلى إسرائيل، أكّد عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، سيبان شيرواني، أن هذه الادعاءات “خطيرة ولا تستند إلى أي أساس من الصحة”.

وأوضح شيرواني في بيان صحفي وصل نسخة منه لكوردستان24، أن نفط إقليم كوردستان يُصدَّر وفق اتفاقات رسمية وموثّقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات المنتجة، ويتم تسويقه حصريًا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة لوزارة النفط، نافيًا بشكل قاطع وجود أي عمليات تصدير خارج هذا الإطار.

وأضاف أن الاتهامات المتداولة لا تسيء إلى إقليم كوردستان فحسب، بل تضع وزارة النفط العراقية وشركة سومو في موضع اتهام بالتعامل مع إسرائيل، وهو “ادعاء خطير يفتقر إلى الدليل ويتجاوز حدود الرأي إلى التضليل والتحريض”، بحسب تعبيره.

وأشار شيرواني إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم الحقيقة ولا مصلحة الدولة، وتسهم في تضليل الرأي العام وإحياء خطاب طائفي، فضلًا عن تحويل ملف سيادي حساس إلى مادة للابتزاز الإعلامي.

وطالب عضو البرلمان وزارة النفط العراقية وشركة سومو باتخاذ إجراءات قانونية واضحة وحازمة بحق مطلقي هذه الادعاءات، دفاعًا عن الحقيقة وحمايةً لمؤسسات الدولة من التشويه المتعمّد.