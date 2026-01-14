الرئيس بارزاني يستقبل السفير الفرنسي لدى بغداد

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، 14 كانون الثاني 2026، في بیرمام، السيد باتريك دوريل، سعادة السفير الفرنسي لدى بغداد.

وخلال اللقاء، الذي حضره أيضاً السيد يان بريم، القنصل العام الفرنسي في أربيل، قدّم السفير الفرنسي نبذةً عن الأوضاع السياسية في العراق، والتوترات التي تشهدها المنطقة، ومستجدات الوضع السوري، مشيداً بدور الرئيس بارزاني في تهدئة التشنجات والاضطرابات في سوريا.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وجهود الأطراف السياسية الرامية لتشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وكانت العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا، والمساعي الهادفة لمواصلة وتعزيز هذه العلاقات محاور أخرى للقاء.