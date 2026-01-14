مرور إقليم كوردستان تمدد تسجيل السيارات ذات الأرقام المؤقتة إلى 90 يوماً

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية المرور العامة في إقليم كوردستان أنه بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين من كافة أنحاء العراق، تم تمديد الفترة القانونية المحددّة لتسجيل السيارات ذات الأرقام المؤقتة من 60 يوماً إلى 90 يوماً.

وبحسب بيان صادر عن مديرية المرور العامة، فإن هذا القرار صدر في إطار التعليمات رقم 14 لسنة 2025، والتي تتعلق باستيراد وتسجيل السيارات في إقليم كوردستان.

تأتي هذه الخطوة في وقت يستمر فيه طلب المواطنين على شراء السيارات المستوردة، ويمنح تمديد هذه الفترة فرصة أكبر لأصحاب السيارات الجديدة لإكمال معاملاتهم القانونية، دون تأخير وبعيداً عن حدوث الازدحام عن تعقب المعاملات القانونية.