الأنواء الجوية: موجة أمطار غزيرة وعواصف رعدية تجتاح إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان توقعاتها للحالة الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة، معلنةً عن وصول موجة أمطار تجتاح المنطقة، مع هطول أمطار غزيرة في بعض الأنحاء.

ووفقاً لتقرير الأنواء الجوية، فإن هطول الأمطار سيستمر اليوم الأحد، 15 آذار 2026، في معظم مناطق إقليم كوردستان، وفي أوقات المساء، ستزداد قوة الموجة نتيجة زيادة تأثير منخفض جوي من البحر الأبيض المتوسط، لاسيما في المناطق الجبلية وضمن حدود الإدارات المستقلة في زاخو وسوران.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق (عقرة، بجيل، دينارتة، بردرش، شقلاوة، كوري، بيرمام، وأجزاء من بارزان) ستشهد أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مناسيب المياه.

وبحسب الأنواء الجوية، سيمتد تأثير هذه الموجة بكثافة خلال وقت متأخر من الليل وفجر يوم الإثنين ليشمل حدود محافظة السليمانية، وإدارة راپرين، وأجزاء من كرميان.

وبخصوص طقس يوم الإثنين، 16 آذار 2026، أفادت الأنواء الجوية باستمرار الموجة، على أن تكون ذروة الهطولات في فجر الإثنين ضمن حدود السليمانية وراپرين، بينما يبدأ تأثير الموجة بالانحسار تدريجياً بعد الظهر لتتحول الأمطار إلى زخات خفيفة متقطعة.

كما يُتوقع تساقط الثلوج فوق قمم الجبال الحدودية الشاهقة، مع احتمال تساقط "الحالوب" في بعض المناطق الجبلية.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة المقبلة في محافظات الإقليم:

أربيل: 14 درجة مئوية

السليمانية: 12 درجة مئوية

دهوك: 14 درجة مئوية

كركوك: 16 درجة مئوية

حلبجة: 13 درجة مئوية

زاخو: 14 درجة مئوية

سوران: 10 درجات مئوية

كرميان: 15 درجة مئوية

حاجي عمران: 6 درجات مئوية

بيرمام: 10 درجات مئوية