لإعادة رونقها السياحي.. شقلاوة تطلق مشروع "مدينة التوت" الاستراتيجي

اربيل (كوردستان24) - أُعلن في قضاء شقلاوة عن إطلاق مشروع استراتيجي طويل الأمد يحمل اسم “مدينة التوت” (شاري توو)، في خطوة تهدف إلى إعادة الرونق السياحي والجمالي للمصيف العريق، عبر سلسلة من المراحل والخطط المدروسة.

استعادة الهوية السياحية والبيئية



ويُعد مشروع “مدينة التوت” خطة عمل دقيقة وممتدة، ترتكز أساساً على الزراعة المستدامة لمختلف أنواع أشجار التوت، وإنشاء بساتين ومساحات خضراء واسعة مخصصة لها (گۆڕەتوو)، بما ينسجم مع طبيعة وبيئة شقلاوة الجبلية.

وإلى جانب التشجير، يتضمن المشروع تنظيم “مهرجان التوت السنوي” بهدف جذب السائحين وتنشيط الحركة السياحية، فضلاً عن اعتماد التوت شعاراً ورمزاً سياحياً رسمياً لمدينة شقلاوة، إلى جانب إطلاق برامج وفعاليات أخرى تدعم قطاعي السياحة والبيئة في المنطقة.

مبادرة أكاديمية لإحياء هوية المدينة



وجاءت فكرة إطلاق مشروع “مدينة التوت” بمبادرة واقتراح من الدكتور سرباز مجيد خوشناو، مدير تحرير مجلة “دەنگارە – صدى الصوت”، الذي أكد أن المشروع يهدف إلى إحياء الهوية البيئية والسياحية لمدينة شقلاوة، عبر التوسع في زراعة أشجار التوت وإنشاء بساتين متخصصة بها مستقبلاً، ليصبح التوت أحد الرموز المميزة للمدينة.

وأشار خوشناو إلى أن المشروع يمثل خطة عمل طويلة الأمد تتضمن مراحل متعددة ومبادرات بيئية وسياحية متنوعة، من شأنها أن تعزز مكانة شقلاوة كواحدة من أبرز المصايف السياحية في إقليم كوردستان.

من الفكرة إلى التنفيذ



وتعود فكرة المشروع إلى عام 2018، حين تم تقديم مقترحه الأولي إلى قائمقامية قضاء شقلاوة، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ آنذاك. ومع تسلم سوارة أكرم مهام منصبه قائماًمقاماً لشقلاوة، أُعيد طرح المشروع مجدداً، ليحظى باهتمام رسمي ودعم مؤسساتي.

دعم حكومي وتنسيق مؤسسي



ومن المقرر تنفيذ المشروع بإشراف قائمقامية شقلاوة وعلى عاتق رئاسة بلدية شقلاوة، وذلك ضمن جهود مشتركة لتعزيز البيئة والسياحة في المدينة.

وقد حظي المشروع بالمصادقة الرسمية بعد سلسلة من المشاورات الفنية والإدارية التي ضمت كلاً من رئاسة البلدية، ومديرية السياحة، ومديرية الزراعة، ومديرية المياه في شقلاوة، في ظل دعم وتعاون واضح من الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة البيئية والسياحية.

نشر تفاصيل المشروع

ومن المنتظر أن تُنشر التفاصيل الكاملة لبرنامج عمل مشروع “مدينة التوت” بجميع فقراته في العدد القادم من مجلة “دەنگارە – صدى الصوت”، ليكون متاحاً أمام الرأي العام والمهتمين بالشأن البيئي والسياحي في إقليم كوردستان.

إعداد: كوردستان24 – أربيل (شقلاوة)