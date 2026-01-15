سافايا يبحث مع الخزانة الامريكية فرض عقوبات على شخصيات وشركات عراقية مرتبطة "بتهريب وغسيل الاموال"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مارك سافايا المبعوث الخاص للرئيس الاميركي الى العراق أنه إجتمع مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمناقشة التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في كلٍّ من البنوك الحكومية والخاصة، مع التركيز بشكلٍ واضح على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية".

وأضاف سافايا في تغريدته على منصة إكس "اتفقنا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات والمعاملات المالية المشبوهة التي تشمل مؤسسات وشركات وأفراداً في العراق، مرتبطين بتهريب وغسيل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تمول وتُسهل الأنشطةَ الإرهابية".

كما ناقشنا الخطوات التالية المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تقوّض النزاهة المالية وسلطة الدولة.

وقال "إن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في أوج قوتها اليوم في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب".