مارك سافايا: سنجد حلولاً لمشاكل العراق وسنعيده عظيماً

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مارك سافايا، ممثل الرئيس الأمريكي لشؤون العراق، عن توجه الإدارة الأمريكية نحو إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يواجهها العراق، مؤكداً في رسالة مقتضبة: "سنعيد العراق عظيماً".

ونشر سافايا، اليوم الجمعة 16 كانون الثاني/يناير 2026، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، صوراً توثق اجتماعاته في البيت الأبيض مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، شملت كلاً من وزير الدفاع "بيت هيغسيث"، ومدير مركز مكافحة الإرهاب "سباستيان غوركا".

وعلق سافايا على اللقاءات قائلاً: "اجتمعت في البيت الأبيض مع وزير الدفاع ومدير مركز مكافحة الإرهاب، حيث ناقشنا الملفات والقضايا التي ستطرح خلال زيارتي المرتقبة إلى العراق".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الهدف من هذه المشاورات هو "اتخاذ قرارات صائبة تصب في مصلحة الشعب العراقي وتخدم تطلعاته". واختتم سافايا تدوينته بعبارة حملت دلالات سياسية واضحة، حيث كتب: "سنعيد العراق عظيماً" (Make Iraq Great Again).

تأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية زيارة سافايا الوشيكة إلى بغداد، والتي يُتوقع أن تحمل أجندة جديدة للتعامل مع الملفات الأمنية والسياسية في المنطقة.