الرئيس بارزاني يبحث الملف السوري مع المبعوث الأمريكي توم باراك

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وصل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، رفقة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، توم باراك، صباح اليوم السبت، 17 كانون الثاني 2026، إلى العاصمة أربيل في زيارة رسمية.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "كوردستان 24"، من المقرر أن يعقد الرئيس مسعود بارزاني اجتماعاً مع توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، لبحث جملة من الملفات الحساسة. ويتصدر جدول أعمال الاجتماع مناقشة "اتفاق 10 آذار" المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والأطراف المعنية، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات الميدانية والسياسية في الساحة السورية والمنطقة بشكل عام.

وتأتي هذه الزيارة والاجتماع المرتقب استكمالاً لمباحثات هاتفية جرت مساء الجمعة، 9 كانون الثاني 2026، بين الرئيس بارزاني وتوم باراك، حيث جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول المشهد السياسي في سوريا، والتشديد على أهمية الحوار والتنسيق المشترك كسبيل وحيد لحل الأزمات العالقة.

كما ركّز الجانبان في اتصالهما الأخير على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض حدة التوتر بين القوى الكردية والحكومة السورية، والعمل على تطبيع الأوضاع في المناطق المتضررة، مع التأكيد على اتخاذ خطوات ملموسة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية في البلاد.

يُذكر أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، قاد الرئيس مسعود بارزاني تحركات استراتيجية واسعة لحماية حقوق ومكتسبات الكورد في "روج آفا" (غرب كوردستان). وفي سياق هذا التنسيق المستمر، أجرى مظلوم عبدي، القائد العام لـ"قسد"، زيارات متكررة إلى إقليم كوردستان للقاء القيادة السياسية والتباحث حول مستقبل المنطقة.