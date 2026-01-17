دلشاد شهاب: في منطقة مضطربة تُعدّ كوردستان جزءًا من الحل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أدلى المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، بتصريحات حول زيارة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك.

وقال شهاب في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن مظلوم عبدي وتوم باراك عقدا اجتماعاً مع الرئيس بارزاني في بيرمام، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يستقبلهما مساء اليوم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان: نعتقد أن سوريا الجديدة يجب أن تُبنى على أسس ديمقراطية تعددية، قومياً ودينياً ومذهبياً، وأن تكون وطناً يتسع للجميع.

وأضاف شهاب: نحن نفخر بأننا في منطقة مليئة بالتعقيدات، لسنا جزءاً من الأزمات، بل جزء من الحلول، مؤكداً على دور إقليم كوردستان في التيسير والدعم، وقال: نؤدي دور التسهيل وتقريب وجهات النظر.

وأشار المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان إلى اتصال هاتفي جرى بين الرئيس بارزاني وأحمد الشرع، موضحاً أن "هذا الاتصال جاء أيضاً في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل للأوضاع في سوريا".

وفيما يتعلق بحقوق الكورد في غربي كوردستان، شدد شهاب على أن "الأهم هو حقوق إخوتنا في غرب كوردستان".