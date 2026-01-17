رئيس إقليم كوردستان يرحب بمرسوم الشرع بشأن حقوق الكورد في سوريا: "خطوة جوهرية"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان بياناً رسمياً رحب فيه بالمرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، يوم أمس، والذي نص على الاعتراف بالكورد كمكون أصيل من مكونات الشعب السوري وحماية حقوقهم المشروعة.

ووصف البيان هذا المرسوم بأنه "خطوة سياسية وقانونية مهمة وصحيحة" في مسار بناء الدولة السورية الجديدة، مؤكداً أن ضمان حقوق كافة المكونات هو السبيل الوحيد لتعزيز الوحدة الوطنية. وأشار البيان إلى أن احترام التعددية والمساواة يمثل مصدراً لقوة الدولة وركيزة أساسية للاستقرار والسلام، وليس سبباً للانقسام.

وشدد رئيس إقليم كوردستان في البيان على أن القيمة الحقيقية لهذه القرارات تكمن في تحويلها إلى قوانين نافذة وتثبيتها بشكل صريح في الدستور السوري القادم، لضمان استدامتها وحمايتها قانونياً من أي متغيرات مستقبلية.

كما أعرب عن دعمه الكامل لأي جهود تهدف إلى بناء دولة سورية تحتضن جميع أبنائها دون تمييز أو تهميش، وتصان فيها الحقوق السياسية والثقافية للجميع، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

وفي ختام البيان، دعا رئيس إقليم كوردستان جميع الأطراف السورية إلى العمل المشترك وتغليب لغة الحوار بعيداً عن العنف، لوضع آليات تنفيذية واضحة تترجم هذا المرسوم إلى سياسات وممارسات ملموسة على أرض الواقع. كما جدد التأكيد على الاستعداد الكامل لكل أشكال التعاون مع الدولة السورية بما يخدم تطلعات الشعب السوري ويحقق السلام الدائم.