رئيس إقليم كوردستان يبحث مع "مظلوم عبدي" و"محمد إسماعيل" سبل وقف التصعيد في سوريا

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم السبت 17 كانون الثاني 2026، كلاً من قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ورئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) محمد إسماعيل، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الميدانية في سوريا، لا سيما الصدامات المسلحة الأخيرة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية. وشدد الجانبان خلال اللقاء على الأولوية القصوى لترسيخ السلام وإنهاء كافة أشكال التوتر العسكري والعنف في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها سوريا حالياً.

وأكد الطرفان على أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد والمستدام لمعالجة الأزمات، وتحقيق التعايش السلمي بين جميع المكونات في "سوريا الجديدة".

كما شهد الاجتماع بحث الخطوات العملية والجهود الرامية لإعادة الاستقرار إلى المناطق التي تضررت بفعل العمليات العسكرية والنزاعات الأخيرة.

من جانبه، عبّر الوفد الضيف عن بالغ شكره وتقديره للدور الذي يضطلع به نيجيرفان بارزاني في التواصل مع الأطراف المعنية، ومساعيه الدؤوبة للحفاظ على التهدئة ومنع تفاقم الأوضاع، مشيدين بحرصه الدائم على حماية الأمن والاستقرار الإقليمي.