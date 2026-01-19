ملفات الأمن والفساد على طاولة اجتماع سافايا مع مديرية الاستخبارات الوطنية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مارك سافايا، ممثل الولايات المتحدة لشؤون العراق، عبر منصة "إكس"؛ أنه اجتمع مع تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، وجو كينت من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (ODNI).

وقال: "خلال الاجتماع ناقشنا مجموعة من القضايا الاستراتيجية والمهمة التي كنت قد أشرتُ إليها سابقاً؛ حيث سلطنا الضوء على الدور التخريبي للميليشيات التابعة لإيران وشبكاتها المرتبطة بها في المنطقة".

وأضاف: "كما أكدنا على ضرورة الاستمرار في تعزيز جهود الحكومة العراقية خلال العام الماضي، لا سيما في مجالات: حماية الحدود، والقضاء على التهريب والفساد، وفرض سلطة الدولة".

وتابع: "تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، أنا ملتزم تماماً بكشف الأخطاء والنواقص والعمل على ترسيخ الاستقرار والأمن، بما يخدم سيادة العراق وازدهار شعبه".

واختتم قائلاً: "شعب العراق سيجعل العراق عظيماً مرة أخرى".