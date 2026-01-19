أنقرة ودمشق تؤكدان متانة العلاقات وتبحثان تعزيز التنسيق المشترك

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله آخر المستجدات في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية ومتانة العلاقات بين دمشق وأنقرة، مع التعهد برفع مستوى التنسيق الثنائي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فجر اليوم الاثنين 19 كانون الثاني 2026، أن الشرع ناقش مع نظيره التركي التطورات والمتغيرات الأخيرة على الساحة الإقليمية وتداعياتها المختلفة.

وخلال الاتصال، شدد الشرع على "أهمية وحدة الأراضي السورية وضرورة فرض سيادة الدولة على كامل ترابها الوطني"، معتبراً ذلك الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان الصادر، فقد جدد الرئيسان التأكيد على عمق الروابط بين البلدين، وأشارا إلى ضرورة استمرار التنسيق على أعلى المستويات، ومواصلة الحوار والتشاور بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا الاتصال غداة إعلان الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم أمس، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويهدف الاتفاق بشكل رئيسي إلى إعلان وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة في مناطق شرق وشمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى إعادة بسط الإدارة الحكومية وتثبيت دعائم الأمن.