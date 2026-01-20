رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع مستشار النمسا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دافوس، اليوم الثلاثاء 20 كانون الثاني (يناير) 2026، اجتماعاً مع مستشار النمسا كريستيان شتوكر.

وتصدرت المباحثات مناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في العراق والمنطقة عامة.

وشدد الجانبان على ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والنمسا.

كما توافقت الرؤى بشأن أهمية توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان ودول الاتحاد الأوروبي لغرض التصدي للتهديدات والمخاطر التي يمثلها إرهابيو داعش.