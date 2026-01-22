رئيس الحكومة: المشاركة في دافوس اقتصادية الأهداف.. لكن حشد الدعم لروجافا تصدر الأولويات

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مؤتمراً صحفياً كشف فيه أن مباحثاته ركزت على مسارين، تضمن الأول تعزيز الروابط التجارية وفتح أبواب الاستثمار العالمي أمام القطاع الخاص في كوردستان، فيما كُرّس المسار الثاني، الذي فرضته الأحداث الأخيرة، لحشد موقف دولي ضاغط لإنهاء التصعيد العسكري غير المبرر في روجافا ووقف الهجمات التي تستهدف الشعب الكوردي في سوريا.

وأكد رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي أنه وضع قادة العالم في صورة الواقع الميداني بكل جوانبه، وذلك سعياً لحشد دعم دولي يضمن إنهاء الحرب وترسيخ السلام، مشيراً إلى حالة القلق السائدة لدى الشارع الكوردي، ومساعي الحكومة لتبديد هذه المخاوف عبر الوصول إلى اتفاق يضمن الاستقرار الدائم.

وأشار إلى اجتماع عُقد في أربيل اليوم، جمع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بالمبعوث الأمريكي توم برّاك، حيث جرى التوصل إلى تفاهم يقضي باستمرار وقف إطلاق النار، بما يفسح المجال أمام الحوار الثنائي والوصول إلى تفاهمات تمنع تجدد القتال.

وشدد رئيس الحكومة على وجود إجماع دولي لمسه خلال لقاءاته مع قادة العالم في دافوس على ضرورة إنهاء المعارك والمواجهات المسلحة، لافتاً إلى الدور المحوري للرئيس مسعود بارزاني منذ اليوم الأول للأزمة، سواء عبر استضافة الأطراف المعنية (عبدي وبرّاك) في أربيل، أو من خلال اتصالاته المباشرة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، لحث جميع الأطراف على إنهاء القتال والوصول إلى تسوية سياسية تحظى بقبول متبادل، وهو ما يضعه الرئيس بارزاني ضمن أولوياته واهتماماته خلال زيارته الحالية لإيطاليا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح رئيس الحكومة أن استراتيجية الإقليم تنطلق من مبدأ أن الانتعاش الاقتصادي هو ركيزة الاستقرار الأمني والسياسي، منوهاً إلى مشاركة أكثر من 20 مستثمراً ورجل أعمال من الإقليم في "بيت كوردستان" بدافوس للسنة الثالثة، بهدف دمج القطاع الخاص المحلي في المنظومة العالمية، مؤكداً أن الحكومة تترك خيار تحديد قطاعات الاستثمار لرغبة المستثمرين أنفسهم مع توفير الدعم اللازم لهم.

وفي الشأن الداخلي، جدد رئيس الحكومة التأكيد على الإسراع بتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، شريطة أن يكون ذلك استناداً إلى استحقاقات نتائج الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.

واختتم رئيس الحكومة مؤتمره بالإشارة إلى نجاح مؤسسة بارزاني الخيرية في إدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى روجافا يوم أمس، وقال: "لن نترك أخواتنا وإخواننا هناك يواجهون مصيرهم وحدهم".