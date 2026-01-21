رئيس حكومة إقليم كوردستان يواصل اجتماعاته في دافوس ويلتقي رئيس وزراء لبنان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- مواصلةً لجدول أعماله في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 كانون الثاني (يناير) 2026، اجتماعاً مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام.

وتناول الاجتماع بحث مجمل الأوضاع العامة وآخر المتغيرات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية.

وأكد الجانبان على وجوب صون أمن سوريا واستقرارها، وضرورة إنهاء المعارك والمواجهات العسكرية كافة، وحل المشاكل عبر التفاوض والحوار، بما يضمن ويحترم حقوق الشعب الكوردي وعموم المكونات السورية.