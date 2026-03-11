بهدف السيطرة على الأسعار.. وزارة الثروات الطبيعية تطلق نظام "البطاقة الإلكترونية" لتوزيع الغاز المنزلي

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بهدف السيطرة على الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز السائل المنزلي، وكخطوة أولى ضمن خطة شاملة، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية - عبر مديرية النفط والمعادن في محافظة أربيل - البدء بتوزيع الغاز المنزلي على المواطنين باستخدام نظام "البطاقة الإلكترونية" وعن طريق الوكلاء الجوالين، وذلك اعتباراً من اليوم الموافق 11 آذار/مارس 2026.

وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة تتيح لكل مواطن الحصول على أسطوانتين من الغاز كل (30) يوماً، بالسعر الرسمي المعتمد والبالغ (8,500) ثمانية آلاف وخمسمائة دينار، من خلال تقديم البطاقة الإلكترونية لوكلاء بيع الغاز الجوالين.

وفي السياق ذاته، باشرت الفرق المختصة، اليوم، بعملية بيع أسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر الرسمي المدعوم وعبر نظام البطاقة الإلكترونية في عدد من أحياء محافظة أربيل.

وأكدت الوزارة أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ الإجراءات واعتماد الآليات والأنظمة المناسبة لتطبيق هذه التجربة في بقية المحافظات، من قبل مديريات النفط والمعادن التابعة لها.