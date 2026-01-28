محافظ أربيل يعلن تمديد حملة إغاثة روج آفا حتى يوم السبت المقبل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- صرح محافظ أربيل أوميد خوشناو، لـ "كوردستان 24"، بأنه بناءً على طلب المتبرعين من أهالي محافظة أربيل، تقرر تمديد حملة (أربيل) لجمع المساعدات والمعونات المخصصة لدعم أشقائنا في غرب كوردستان (روج آفا) حتى يوم السبت المقبل.

وقال خوشناو إنه "يمكن للمواطنين تقديم تبرعاتهم للحملة يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل أمام متنزه "شاندر"، حيث تكون فرق المحافظة ومؤسسة بارزاني الخيرية في استقبالهم.

وبحسب محافظ أربيل، فقد شهدت الحملة حتى الآن جمع أكثر من 65 شاحنة محملة بالسلع والمواد الغذائية، إضافة إلى جمع أكثر من 300 مليون دينار في صناديق التبرعات، ناهيك عن المساهمات المباشرة التي قدمتها هيئة الاستثمار والمستثمرون.