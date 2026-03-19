موسكو تتهم إسرائيل ب"استهداف" اثنين من صحافيي قناة "آر تي" في ضربة بلبنان

اربيل (كوردستان24) - تهمت روسيا الجيش الاسرائيلي الخميس بأنه نفذ هجوما "محدد الهدف" بعد ضربة اسفرت عن اصابة صحافيين اثنين في قناة "آر تي" بجنوب لبنان حيث تشن اسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن "الهجوم على الصحافيين نفذ في شكل متعمد ومحدد الهدف"، لافتة الى ان السفير الاسرائيلي في موسكو سيتم استدعاؤه "قريبا".

من جانبه، اكد الجيش الاسرائيلي "عدم استهداف المدنيين ولا الصحافيين"، وقد طلب بوضوح إخلاء المنطقة التي كان فريق "آر تي" موجودا فيها، وذلك قبل وقت "طويل بما يكفي" من شن ضرباته.